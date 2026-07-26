В Госдуме спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки

Центробанк, вероятно, продолжит снижать ключевую ставку в ближайшем будущем. Таким мнением поделился с RTVI первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.
В пятницу, 24 июля, ЦБ в очередной раз снизил ключевую ставку — с 14,25% до 14%.
По его мнению, это позитивный сигнал, прежде всего потому, что продолжился цикл снижения ключевой ставки, который начался летом прошлого года.
Депутат подчеркнул, что при принятии решения по ключевой ставке, ЦБ РФ всегда взвешивает все риски, в том числе экономические и геополитические, а также те, которые нельзя просчитать.
Как писал сайт KP.RU, глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что политика Банка России направлена на то, чтобы ставки снижались быстрее, а ипотека становилась доступнее более широкому кругу людей.