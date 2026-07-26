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Россиянам рассказали, как бороться с аллергией без лекарств

Врач Сулейманова посоветовала аллергикам установить очиститель воздуха в доме.

Источник: Комсомольская правда

Для предупреждения аллергии следует проветривать квартиру ночью или в дождь, а также использовать очиститель воздуха. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач Ангелина Сулейманова.

«Если речь идет о сезонной аллергии, то обычно рекомендуют промывать нос и полоскать горло, принимать душ и сменить одежду после пребывания на улице», — отметила она.

По словам специалиста, также стоит использовать в доме очистители воздуха, проветривать помещение только в ночное время или дождливую погоду, когда концентрация пыльцы в воздухе минимальная. Кроме того, на улице использовать респираторы или маски, добавила врач.

360.ru сообщил, что в некоторых случаях чихание, насморк и слезотечение на работе могут быть вызваны не с простудой, а с загрязненным кондиционером.

Телеканал «Царьград» подчеркнул, что за последнее время в России стали фиксироваться более тяжелые случаи поллинозов. По мнению медиков, это связано с потеплением климата и увеличением сезона пыления и количества пыльцы.