Россиянам рассказали, как бороться с аллергией без лекарств

Для предупреждения аллергии следует проветривать квартиру ночью или в дождь, а также использовать очиститель воздуха. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач Ангелина Сулейманова.
«Если речь идет о сезонной аллергии, то обычно рекомендуют промывать нос и полоскать горло, принимать душ и сменить одежду после пребывания на улице», — отметила она.
По словам специалиста, также стоит использовать в доме очистители воздуха, проветривать помещение только в ночное время или дождливую погоду, когда концентрация пыльцы в воздухе минимальная. Кроме того, на улице использовать респираторы или маски, добавила врач.
360.ru сообщил, что в некоторых случаях чихание, насморк и слезотечение на работе могут быть вызваны не с простудой, а с загрязненным кондиционером.
Телеканал «Царьград» подчеркнул, что за последнее время в России стали фиксироваться более тяжелые случаи поллинозов. По мнению медиков, это связано с потеплением климата и увеличением сезона пыления и количества пыльцы.