Путин поздравил россиян с Днем Военно-морского флота

Он отметил, что к военным морякам в России относятся по-особому — их уважают и гордятся ими. ВМФ играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности страны, в защите законных интересов России в Мировом океане. Путин подчеркнул, что военно-морские силы постоянно развиваются: набирает мощь морская составляющая ядерной триады, продолжается серийное строительство боевых кораблей, совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой.