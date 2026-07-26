Путин поздравил россиян с Днем Военно-морского флота

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 июля, поздравил военных моряков и всех россиян с Днем Военно-морского флота, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Запись поздравления опубликована на официальном сайте Кремля.
— Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы, — сказал глава государства в видеопоздравлении.
Он отметил, что к военным морякам в России относятся по-особому — их уважают и гордятся ими. ВМФ играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности страны, в защите законных интересов России в Мировом океане. Путин подчеркнул, что военно-морские силы постоянно развиваются: набирает мощь морская составляющая ядерной триады, продолжается серийное строительство боевых кораблей, совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой.
Президент поблагодарил военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи России. Он также отметил, что десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград, в том числе званий Героев России.
Владимир Путин в воскресенье, 19 июля, поздравил Корейскую Народно-Демократическую Республику с предстоящей 73-й годовщиной победы в Корейской войне. В Пхеньяне ее называют Отечественной освободительной войной.