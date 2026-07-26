Эксперт Подчиненова назвала норму употребления кваса в день

НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Норма употребления кваса может составлять до 250 мл в день. При этом россиянам стоит воздержаться от питья кваса натощак, чтобы не раздражать слизистую, сообщила ТАСС эндокринолог, доктор медицинских наук, замдиректора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.
«Для условно здорового человека я бы рекомендовала ограничиваться одной порцией в день (200−250 мл). Также не стоит пить квас натощак — это может усилить его раздражающее действие на слизистую», — сказала собеседница агентства.
Врач обратила внимание, что квас — продукт смешанного брожения, получаемый из солода, ржаной муки или хлеба, является источником про- и пребиотиков, витаминов группы B, а также некоторых микроэлементов (магний, калий и другие). «При этом важно учитывать: полезные микроорганизмы сохраняются преимущественно в непастеризованном (“живом”) квасе — магазинные варианты, прошедшие термическую обработку, часто теряют этот компонент», — уточнила она.
Специалист отметила, что у кваса есть и объективные ограничения к употреблению. Напиток содержит сахар, углекислый газ и алкоголь (до 1,2%). Это делает его нежелательным при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни, панкреатите и синдроме раздраженного кишечника. «Таким образом, квас — это приятный традиционный напиток, который может оказывать некоторую поддержку пищеварению, но не является лекарственным средством. И у него есть реальные противопоказания, которые важно учитывать», — резюмировала эксперт.