Эксперт Подчиненова назвала норму употребления кваса в день

Специалист отметила, что у кваса есть и объективные ограничения к употреблению. Напиток содержит сахар, углекислый газ и алкоголь (до 1,2%). Это делает его нежелательным при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни, панкреатите и синдроме раздраженного кишечника. «Таким образом, квас — это приятный традиционный напиток, который может оказывать некоторую поддержку пищеварению, но не является лекарственным средством. И у него есть реальные противопоказания, которые важно учитывать», — резюмировала эксперт.