Музыкант Макаревич* хамски отреагировал на попытку журналиста задать вопрос

Артист Андрей Макаревич* 25 июля выступил на фестивале в Юрмале. Перед выходом музыканта журналист попытался задать ему вопрос. На это Андрей Макаревич* вырвал телефон из рук корреспондента и ушел на сцену, пишет газета «Известия».
Известно, что журналист подобралась как можно ближе к сцене, чтобы задать вопрос музыканту. Он выхватил телефон, когда увидел, что корреспондент планировала заснять диалог. Андрей Макаревич* выключил камеру и начал выступление.
Музыкант, как пишет KP.RU, часто выступает перед русофобской публикой. Он поет в барах и выступает на фестивалях. Музыкант сбежал в Израиль, где ранее приобрел жилье. Он уехал из России вместе с молодой женой.
* признан иностранным агентом в России.