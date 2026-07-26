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Музыкант Макаревич* хамски отреагировал на попытку журналиста задать вопрос

Макаревич* вырвал телефон из рук журналиста.

Источник: Комсомольская правда

Артист Андрей Макаревич* 25 июля выступил на фестивале в Юрмале. Перед выходом музыканта журналист попытался задать ему вопрос. На это Андрей Макаревич* вырвал телефон из рук корреспондента и ушел на сцену, пишет газета «Известия».

Известно, что журналист подобралась как можно ближе к сцене, чтобы задать вопрос музыканту. Он выхватил телефон, когда увидел, что корреспондент планировала заснять диалог. Андрей Макаревич* выключил камеру и начал выступление.

Музыкант, как пишет KP.RU, часто выступает перед русофобской публикой. Он поет в барах и выступает на фестивалях. Музыкант сбежал в Израиль, где ранее приобрел жилье. Он уехал из России вместе с молодой женой.

* признан иностранным агентом в России.

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