Более 20 человек пострадали при крупном пожаре в Нью-Йорке

Спасателям пришлось эвакуировать людей. Один человек оказался в ловушке на втором этаже, пожарные спасли его. Среди пострадавших — 19 пожарных, их ранения не представляют угрозы для жизни. У них диагностировали тепловое истощение, отравление дымом и незначительные растяжения. Один пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.