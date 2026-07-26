Более 20 человек пострадали при крупном пожаре в Нью-Йорке

В Нью-Йорке произошел крупный пожар в жилом доме, в результате которого пострадал 21 человек, включая 78-летнюю женщину, которая находится в критическом состоянии. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает New York Post.
Возгорание вспыхнуло утром в субботу в двухэтажном деревянном доме в районе Квинс. Огонь быстро перекинулся на два соседних здания. К моменту прибытия пожарных горели уже два строения, вскоре пламя охватило и третье.
Спасателям пришлось эвакуировать людей. Один человек оказался в ловушке на втором этаже, пожарные спасли его. Среди пострадавших — 19 пожарных, их ранения не представляют угрозы для жизни. У них диагностировали тепловое истощение, отравление дымом и незначительные растяжения. Один пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работали более 250 пожарных и сотрудников скорой помощи. Здания получили повреждения, многие жители были вынуждены покинуть свои дома. Причина возгорания устанавливается, говорится в материале.
На юго-западе Франции власти департамента Жиронда начали массовую эвакуацию жителей агломерации Бордо из-за крупного лесного пожара, который движется в сторону регионального центра. На данный момент из зоны бедствия вывезены около 110 тысяч человек, а огонь уже уничтожил 14 тысяч гектаров леса.