Economist узнал, что инвесторы разочарованы оборонной промышленностью ЕС

В материале отмечается, что за последний год стоимость акций Renk и Hensoldt, двух немецких производителей оружия, и Thales, французской компании, упали на 37%, 23% и 7% соответственно. А рыночная капитализация чешской оборонной компании CSG упала примерно на 50% с момента выхода на биржу в начале года.