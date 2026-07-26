Economist узнал, что инвесторы разочарованы оборонной промышленностью ЕС

Инвесторы разочарованы в европейских оборонных компаниях. Особенно пострадали фирмы, производящие оружие старого образца, такое как артиллерия и боеприпасы, пишет The Economist.
В материале отмечается, что за последний год стоимость акций Renk и Hensoldt, двух немецких производителей оружия, и Thales, французской компании, упали на 37%, 23% и 7% соответственно. А рыночная капитализация чешской оборонной компании CSG упала примерно на 50% с момента выхода на биржу в начале года.
На этом фоне франко-германский производитель танков и боеприпасов KNDS отложил запланированное IPO, сославшись на неблагоприятные рыночные условия.
Economist отмечает, что нынешняя тенденция на рынке оборонных инвестиций знаменует собой «резкий разворот». В этом году страны-члены ЕС, как ожидается, потратят на вооружение около €130 млрд, больше, чем когда-либо ранее. Однако сбои в цепочках поставок, проблемы с закупками и развитие новых технологий заставляют инвесторов колебаться, написали авторы материала.
Журнал указывает, что европейские цепочки поставок в оборонной сфере были рассчитаны на мирный уровень спроса. В настоящий момент, согласно отчету Европарламента, нехватка металлов, химикатов и топлива в сочетании с ограниченным числом субподрядчиков создали «множество узких мест».
Еще одну проблему представляют собой общеевропейские инициативы в области закупок, пишет Economist. Проект истребителя Eurofighter Typhoon, организованный Великобританией, Германией, Италией и Испанией оказался успешным. В то же время проект Future Combat Air System (истребитель, поддерживаемый роем автономных дронов), инициатива Франции, Германии и Испании, был отложен после почти 10 лет переговоров.
Также ситуацию с инвестициями осложняет изменение характера ведения боевых действий. Переход к беспилотникам грозит проблемами для производителей оружия старого образца, сказано в материале. Некоторые правительства, например Эстония, отказываются от закупок танков и приобретают военные дроны.
Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что до начала конфликта на Украине власти Германии фактически отстранили национальную оборонную промышленность от госполитики и сделали ее «изгоем».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche в июле заявил, что ЕС превращается в полноценный военно-экономический блок. Процесс милитаризации Европы потребует от России дополнительных мер для гарантии своей безопасности, добавил он.
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