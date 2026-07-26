До +31 градуса прогреется Хабаровский край в последнее воскресенье июля

Самым жарким днем воскресенье станет для жителей Комсомольска-на-Амуре, где воздух прогреется до +31 градуса. До +30 градусов ожидается в Чегдомыне, до +29 — в Хабаровске, до +28 — в Вяземском, до +26 — в Бикине и Николаевске-на-Амуре.