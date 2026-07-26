До +31 градуса прогреется Хабаровский край в последнее воскресенье июля

Жаркая и преимущественно солнечная погода ожидается в воскресенье, 26 июля, в большинстве районов Хабаровского края. При этом в ряде территорий сохраняется предупреждение о паводке среднего уровня.
Самым жарким днем воскресенье станет для жителей Комсомольска-на-Амуре, где воздух прогреется до +31 градуса. До +30 градусов ожидается в Чегдомыне, до +29 — в Хабаровске, до +28 — в Вяземском, до +26 — в Бикине и Николаевске-на-Амуре.
Прохладнее всего будет на побережье Охотского моря. В Чумикане днем ожидается около +16 градусов, в Охотске — до +17, в Советской Гавани — до +21 градуса.
По данным прогноза, в течение дня существенных осадков в большинстве населенных пунктов не ожидается. Однако почти на всей территории края сохраняется высокая влажность воздуха, а ультрафиолетовый индекс в дневные часы достигнет высокого уровня.
Вместе с тем в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Чегдомыне, Чумикане, Николаевске-на-Амуре и ряде других населенных пунктов продолжает действовать предупреждение о паводке среднего уровня. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность вблизи рек и следить за сообщениями оперативных служб.