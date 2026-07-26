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Символ без эффекта: эксперт объяснил, как изменились санкции ЕС против России

Уже первые санкционные пакеты против России показали высокую уязвимость самого ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Антироссийские санкции западных стран не приносят какого-либо экономического эффекта и теперь носят скорее символический характер. Таким мнением поделился в беседе с RTVI эксперт Артем Соколов.

«Первые санкционные пакеты показали высокую уязвимость самого ЕС к вводимым им же экономическим санкциям против России», — отметил он.

По его словам, с этого момента новые рестрикции в большей степени были нацелены на символический, а не на экономический эффект.

Эксперт подчеркнул, что добавил, что сначала ограничения Запада все же были задуманы как экономические и предполагались крайне болезненными для экономики РФ. Но ЕС так и не удалось реализовать свой план, добавил Соколов.

KP.RU рассказал, что Евросоюз в очередном 21-м пакете санкций в отношении России ввел ограничения против 170 организаций и 48 физических лиц.

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