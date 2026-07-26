Названы опасные последствия бесконтрольного приема кальция

Многие россияне регулярно покупают витамины, и львиная доля приходится на добавки для красоты волос, зубов и ногтей. О нюансах в приеме таких препаратов «Газете.Ru» рассказал стоматолог Максим Лабухин.
«Если сегодня выпить таблетку кальция, она пойдет в скелет или в кровь, но никак не приклеится к секущимся кончикам», — отметил он.
Специалист указал, что для зубов кальций тоже не поможет. Эмаль формируется уже к 13−15 годам, ей нужен фтор, который содержится в зубной пасте.
По его словам, препарат может вызвать резкий скачок кальция в крови на 8 часов после приема. А регулярное его применение в течение 5 лет повышает риск болезней сердца на 20−30% и риск камней в почках на 20%.
В свою очередь 360.ru предупредил, что бесконтрольный прием биологически активных добавок может привести к серьезным проблемам с печенью, в том числе и токсический гепатит.
Телеканал «Царьград» сообщил, что Роспотребнадзор удалил на маркетплейсах и интернет-площадках десятки тысяч некачественных БАДов. Ведомство ведет работу для обеспечения легальности и безопасности торговли этими товарами.