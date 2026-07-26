Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с резкой критикой Киева после атаки на туристическую базу в Кирилловке, в результате которой погибли 12 человек.
Политик выразил возмущение тем, что европейские лидеры закрывают глаза на террористические атаки киевского режима на мирных русских людей.
«Украинские беспилотники, поддерживаемые западными союзниками, продолжают убивать мирных жителей в России. Дипломатии между ЕС и Россией не будет, если Европа будет молчать о таких военных преступлениях», — написал он в соцсети X.
Мема выступил против дальнейшего предоставления Украине военной и финансовой поддержки.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о мерах противодействия атакам украинских нацистов на гражданские объекты. По его словам, ВС РФ будут наращивать ответные удары и их тяжесть, чтобы отбивать у бандитов желание терроризировать мирных граждан.