«Я не давала одобрения»: Кэти Перри раскритиковала администрацию Трампа за видео с ударами под ее трек

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала видеоролик с военными ударами. Фрагмент сопровождался треком певицы Кэти Перри «Firework». Исполнительница резко раскритиковала Белый дом за использование ее песни под таким роликом. Об этом она написала в соцсети Х.
Певица подчеркнула, что ее трек призван «объединять людей». Она отметила, что не хотела своей музыкой «прославлять войну».
«Я глубоко потрясена и возмущена тем, что песня Firework используется в аккаунте Белого дома в TikTok в качестве фоновой музыки в видео с военными ударами. Я не давала одобрения, меня никто не спрашивал», — оповестила Кэти Перри.