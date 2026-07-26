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«Я не давала одобрения»: Кэти Перри раскритиковала администрацию Трампа за видео с ударами под ее трек

Кэти Перри осудила Белый дом за публикацию видео с военными ударами под ее трек.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала видеоролик с военными ударами. Фрагмент сопровождался треком певицы Кэти Перри «Firework». Исполнительница резко раскритиковала Белый дом за использование ее песни под таким роликом. Об этом она написала в соцсети Х.

Певица подчеркнула, что ее трек призван «объединять людей». Она отметила, что не хотела своей музыкой «прославлять войну».

«Я глубоко потрясена и возмущена тем, что песня Firework используется в аккаунте Белого дома в TikTok в качестве фоновой музыки в видео с военными ударами. Я не давала одобрения, меня никто не спрашивал», — оповестила Кэти Перри.

В КСИР сообщили, что иранские военные с начала возобновления боевых действий уничтожили 11 американских истребителей и самолетов. Они находились на военных базах США в регионе.

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