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Ход реставрационных работ проинспектировали в храмах Арзамаса

Отдельное внимание было уделено храму Смоленской иконы Божией Матери в селе Выездное.

Ход реставрационных работ в храмах Арзамаса оценили в рамках выездного осмотра, в котором принял участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, сообщается в канале администрации городского округа в национальном мессенджере MAX.

В центре внимания — техническое состояние памятников и динамика мероприятий.

Старт маршрута был дан на территории бывшего Новодевичьего монастыря — исторического ансамбля, который в 1920-х годах прекратил церковную деятельность, а затем на протяжении многих лет использовался воинской частью.

Возрождение комплекса началось в 2018 году: тогда в церковное пользование вернули двухэтажный деревянный корпус и Успенский храм — ранее в нем размещалась столовая для военнослужащих. Сейчас ключевой фронт работ здесь — обустройство кровли.

Следующим пунктом осмотра стал храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Специалисты детально обследовали полы, оценили сохранность фресок и состояние фасада. Параллельно ведется музейная реставрация: храмовые иконы направлены к профессионалам — им предстоит очистить полотна и укрепить красочный слой.

В программу визита также вошел храм пророка Илии, где реставраторы продолжают ремонт и консервацию конструкций.

Отдельное внимание участники осмотра уделили храму Смоленской иконы Божией Матери в селе Выездное. С марта 2024 года объект закрыт для посещения: в здании развернут масштабный цикл восстановительных мероприятий. В задачи реставраторов входит укрепление несущих конструкций и обновление внутреннего убранства; завершить все работы планируется в течение двух лет.

Напомним, установку шахты лифта закончили внутри Водонапорной башни в Арзамасе.