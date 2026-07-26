Ход реставрационных работ проинспектировали в храмах Арзамаса

Ход реставрационных работ в храмах Арзамаса оценили в рамках выездного осмотра, в котором принял участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, сообщается в канале администрации городского округа в национальном мессенджере MAX.
В центре внимания — техническое состояние памятников и динамика мероприятий.
Старт маршрута был дан на территории бывшего Новодевичьего монастыря — исторического ансамбля, который в 1920-х годах прекратил церковную деятельность, а затем на протяжении многих лет использовался воинской частью.
Возрождение комплекса началось в 2018 году: тогда в церковное пользование вернули двухэтажный деревянный корпус и Успенский храм — ранее в нем размещалась столовая для военнослужащих. Сейчас ключевой фронт работ здесь — обустройство кровли.
Следующим пунктом осмотра стал храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Специалисты детально обследовали полы, оценили сохранность фресок и состояние фасада. Параллельно ведется музейная реставрация: храмовые иконы направлены к профессионалам — им предстоит очистить полотна и укрепить красочный слой.
В программу визита также вошел храм пророка Илии, где реставраторы продолжают ремонт и консервацию конструкций.
Отдельное внимание участники осмотра уделили храму Смоленской иконы Божией Матери в селе Выездное. С марта 2024 года объект закрыт для посещения: в здании развернут масштабный цикл восстановительных мероприятий. В задачи реставраторов входит укрепление несущих конструкций и обновление внутреннего убранства; завершить все работы планируется в течение двух лет.
Напомним, установку шахты лифта закончили внутри Водонапорной башни в Арзамасе.