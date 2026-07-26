Ход реставрационных работ проинспектировали в храмах Арзамаса

Отдельное внимание участники осмотра уделили храму Смоленской иконы Божией Матери в селе Выездное. С марта 2024 года объект закрыт для посещения: в здании развернут масштабный цикл восстановительных мероприятий. В задачи реставраторов входит укрепление несущих конструкций и обновление внутреннего убранства; завершить все работы планируется в течение двух лет.