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Нельзя хранить в холодильнике: раскрыт список портящихся в холоде продуктов

В Росбиотехе призвали не хранить в холодильнике хлеб и томаты.

Источник: Комсомольская правда

Холодильник помогает продлить срок хранения продуктов, но не всем из них полезны низкие температуры. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт РОСБИОТЕХа Анна Джабакова.

«Один из самых распространенных примеров — помидоры. При низкой температуре разрушаются соединения, отвечающие за их аромат и вкус, а мякоть становится более рыхлой», — пояснила она.

Специалист уточнила, что если томаты еще не полностью созрели, холодильник практически останавливает этот процесс.

Кроме того, не стоит, по ее словам, убирать в холодильник хлеб, поскольку процесс черствения происходит еще быстрее. Хлеб лучше хранить при комнатной температуре в хлебнице, но если требуется сохранить его надолго — заморозить.

Телеканал «Царьград» посоветовал не хранить бананы и другие экзотические фрукты в холодильнике, так как они быстро начинают чернеть и выделять различные газы.

Life.ru подчеркнул, что многие привычные продукты вовсе не требуют постоянного нахождения в холодильнике и прекрасно сохраняют свои качества при комнатной температуре.