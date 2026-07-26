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Дерматолог перечислила рабочие компоненты в уходовой косметике

В первую очередь стоит обращать внимание на функции отдельных ингредиентов.

Источник: Комсомольская правда

Перед покупкой средств красоты следует внимательино изучть их ключевые компоненты и применять их в уходе. Об этом «Газете.Ru» сообщила дерматолог Анастасия Мурашкина.

«В первую очередь стоит обращать внимание на функции отдельных ингредиентов. Хороший продукт должен сочетать компоненты, которые задерживают влагу и укрепляют защитный барьер», — сказала она.

Эксперт уточнила, что глицерин притягивает и удерживает воду в верхних слоях кожи, уменьшая общее ощущение сухости. Биоактивная вода стимулирует естественные механизмы увлажнения дермы и поддерживает ее природное сияние, добавила она.

Ранее Life.ru рассказал о нескольких правилах ухода, которые не оставят пленку на коже от крема.

360.ru отметил, что в жаркую погоду макияж часто теряет стойкость из-за повышенной влажности и температуры. Декоративная косметика сможет продержаться весь день, если скорректировать технику ее нанесения.