Дерматолог перечислила рабочие компоненты в уходовой косметике

Перед покупкой средств красоты следует внимательино изучть их ключевые компоненты и применять их в уходе. Об этом «Газете.Ru» сообщила дерматолог Анастасия Мурашкина.
«В первую очередь стоит обращать внимание на функции отдельных ингредиентов. Хороший продукт должен сочетать компоненты, которые задерживают влагу и укрепляют защитный барьер», — сказала она.
Эксперт уточнила, что глицерин притягивает и удерживает воду в верхних слоях кожи, уменьшая общее ощущение сухости. Биоактивная вода стимулирует естественные механизмы увлажнения дермы и поддерживает ее природное сияние, добавила она.
Ранее Life.ru рассказал о нескольких правилах ухода, которые не оставят пленку на коже от крема.
360.ru отметил, что в жаркую погоду макияж часто теряет стойкость из-за повышенной влажности и температуры. Декоративная косметика сможет продержаться весь день, если скорректировать технику ее нанесения.