Золотая жила скандалистки: почему Алёне Водонаевой платят за гнев, хейт и оскорбления

— Мальчик, завали е…, б…! Можно, б…, орать дома! Ты (обращаясь к подруге) не могла бы выкинуть ребёнка за борт. Это не вопрос, а просьба. Нам выдали беруши, чтобы мы не слышали звук пропеллера и мерзкий плач детей, — так Водонаева отборно обругала и плачущего мальчугана лет восьми и его родителей, которые «не блещут умом».