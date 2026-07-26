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Один человек погиб, 15 пострадали при наезде авто на людей в центре Берлина

В центре Берлина в районе парка Тиргартен автомобиль въехал в толпу людей, в результате один человек погиб, еще 15 пострадали. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщает телеканал N-tv со ссылкой на полицию.

В центре Берлина в районе парка Тиргартен автомобиль въехал в толпу людей, в результате один человек погиб, еще 15 пострадали. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщает телеканал N-tv со ссылкой на полицию.

— Предположительно, автомобиль въехал в парк Тиргартен и сбил нескольких человек, — сообщили в полиции.

По словам представителя правоохранителей, один человек умер на месте происшествия, несмотря на реанимационные мероприятия. Еще 15 пострадавшим оказывают помощь спасатели.

Полиция ведет интенсивный розыск подозреваемых, в операции задействован вертолет, говорится в материале.

В Таиланде 11-летний мальчик угнал машину отца и сбил 27 буддийских монахов. Девять из них скончались от полученных травм.

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4 мая монстр-трак въехал в толпу зрителей на мероприятии Monster Truck 2026 в Колумбии. В результате случившегося минимум два человека погибли и еще 37 получили ранения. Губернатор штата Каука Октавио Гусман выразил соболезнования в связи с трагедией.