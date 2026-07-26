Один человек погиб, 15 пострадали при наезде авто на людей в центре Берлина

В центре Берлина в районе парка Тиргартен автомобиль въехал в толпу людей, в результате один человек погиб, еще 15 пострадали. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщает телеканал N-tv со ссылкой на полицию.
— Предположительно, автомобиль въехал в парк Тиргартен и сбил нескольких человек, — сообщили в полиции.
По словам представителя правоохранителей, один человек умер на месте происшествия, несмотря на реанимационные мероприятия. Еще 15 пострадавшим оказывают помощь спасатели.
Полиция ведет интенсивный розыск подозреваемых, в операции задействован вертолет, говорится в материале.
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