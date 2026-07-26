Запуск фейерверков и поджог кустарников: мужчин во Франции арестовали после масштабного лесного пожара

Французский департамент Жиронда серьезно пострадал из-за масштабного лесного пожара. Огонь активно распространяется на юго-западе страны. Полиция арестовала трех мужчин за поджоги в департаменте Жиронда, пишет газета Figaro.
Утверждается, что двое молодых людей задержаны за запуск фейерверков в направлении скоростной автомагистрали и спортивного комплекса. Их будут судить на следующей неделе.
«В тот же день еще один 33-летний мужчина был арестован вскоре после полуночи в коммуне Лормон, на окраине Бордо, за преднамеренный поджог кустарников», — говорится в статье.
Пожары разгорелись в местных лесах в середине июля. Из-за возгораний эвакуировали несколько тысяч жителей. Пожар распространился на площади порядка 32 тысяч гектаров.