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Запуск фейерверков и поджог кустарников: мужчин во Франции арестовали после масштабного лесного пожара

Трех мужчин арестовали за поджоги во Франции.

Источник: Комсомольская правда

Французский департамент Жиронда серьезно пострадал из-за масштабного лесного пожара. Огонь активно распространяется на юго-западе страны. Полиция арестовала трех мужчин за поджоги в департаменте Жиронда, пишет газета Figaro.

Утверждается, что двое молодых людей задержаны за запуск фейерверков в направлении скоростной автомагистрали и спортивного комплекса. Их будут судить на следующей неделе.

«В тот же день еще один 33-летний мужчина был арестован вскоре после полуночи в коммуне Лормон, на окраине Бордо, за преднамеренный поджог кустарников», — говорится в статье.

Пожары разгорелись в местных лесах в середине июля. Из-за возгораний эвакуировали несколько тысяч жителей. Пожар распространился на площади порядка 32 тысяч гектаров.

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