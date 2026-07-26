Варенье из вишни: 10 рецептов

Да! Замороженную вишню даже не нужно предварительно размораживать — просто высыпайте её в кастрюлю, засыпайте сахаром и ставьте на медленный огонь. По мере нагревания ягоды оттают и пустят сок. Время варки может немного увеличиться, но результат будет не хуже, чем из свежей вишни.