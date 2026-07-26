Варенье из вишни: 10 рецептов

Вишня — одна из самых любимых ягод для варенья, но, в отличие от смородины или крыжовника, у неё мало собственного пектина, поэтому классическая пятиминутка получается более жидкой. И это совершенно нормально! Мы собрали для вас 10 рецептов — от простой пятиминутки до густого «королевского» варианта и необычных сочетаний с шоколадом, орехами и другими ягодами. Выбирайте свой идеальный рецепт на зиму!
Классическая пятиминутка без косточек.
Просто и без лишних хлопот. Идеальный вариант для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать вкусом.
Ингредиенты (на 1 л готового варенья):
вишня (без косточек) — 1 кг;сахар — 1 кг.
Перебираем вишню, удаляем все подпорченные плоды и тщательно промываем. Извлекаем косточки любым удобным способом — специальным приспособлением, булавкой или просто руками.
Засыпаем подготовленные ягоды сахаром в широкой кастрюле или тазу и оставляем на 2−3 часа, чтобы вишня пустила сок.
Ставим ёмкость на средний огонь, доводим до кипения, постоянно помешивая и снимая пену. Варим ровно 5 минут после закипания. Снимаем с огня, оставляем настаиваться на 5−6 часов.
Повторяем варку ещё два раза — каждый раз по 5 минут после закипания с промежуточным охлаждением.
В последний подход тщательно снимаем пену, разливаем по стерилизованным банкам и закатываем.
Если хотите получить более густое варенье, увеличьте количество сахара до 1,2 кг на 1 кг вишни — тогда оно будет слаще и немного гуще.
Пятиминутка с косточками.
Такой вариант получается более ароматным, ведь косточки отдают варенью свой особенный, миндальный оттенок.
Ингредиенты (на 1 л готового варенья):
вишня (с косточками) — 1,5 кг;сахар — 1 кг.
Перебираем вишню, удаляем плодоножки и порченые ягоды, промываем в проточной воде и даём стечь.
Засыпаем вишню сахаром слоями в эмалированной посуде. Оставляем на 2−3 часа для выделения сока.
Ставим на средний огонь, доводим до кипения, снимаем пену. Варим 5 минут после закипания.
Разливаем по стерилизованным банкам и закатываем.
Варенье с косточками не рекомендуется хранить дольше одного года и давать маленьким детям. Сами косточки, конечно, не разгрызаем — и всё будет в порядке.
Густое «королевское» варенье.
Для тех, кто хочет не жидкое, а действительно густое варенье из вишни — почти как цукаты в насыщенном сиропе. Долгая варка превращает ягоды в маленькие мармеладные конфетки.
Ингредиенты (на 1 л готового варенья):
вишня (без косточек) — 2 кг;сахар — 1,4 кг (если вишня кислая — до 1,7 кг).
Вишню моем, удаляем косточки.
Засыпаем сахаром и оставляем на час, чтобы ягоды пустили сок.
Ставим на небольшой огонь и варим, постоянно помешивая деревянной ложкой.
Варим до загустения — обычно это занимает 40−60 минут. Сироп должен стать тягучим, а ягоды — полупрозрачными.
Разливаем горячее варенье по банкам и закатываем.
С желатином или агар-агаром.
Почему варенье из вишни получается жидким? Всё дело в недостатке природного пектина. Если вы любите густую консистенцию, но не хотите долго уваривать ягоды, добавьте загуститель — желатин или агар-агар.
Ингредиенты (на 1 л готового варенья):
вишня (без косточек) — 1 кг;сахар — 500 г;желатин (или агар-агар) — 1 пакетик (около 10 г).
Вишню моем, удаляем косточки. Засыпаем сахаром, оставляем на 2−3 часа для выделения сока.
Ставим на огонь, доводим до кипения и варим 5−7 минут.
Желатин замачиваем в холодной воде согласно инструкции на упаковке. Добавляем разбухший желатин в горячее варенье, тщательно перемешиваем до полного растворения.
Немедленно разливаем по банкам и закатываем.
На 1 кг ягод обычно требуется от 15 до 25 г пектина — всё зависит от того, насколько густое варенье вы хотите получить.
Ассорти с чёрной смородиной.
Варенье из вишни и смородины — идеальный способ получить густую консистенцию без загустителей: смородина добавляет естественную густоту за счёт своего высокого содержания пектина.
Ингредиенты (на 1 л готового варенья):
вишня (без косточек) — 500 г;чёрная смородина — 500 г;сахар — 1 кг.
Вишню моем, удаляем косточки. Смородину отделяем от кисточек и промываем.
Смешиваем ягоды в кастрюле, засыпаем сахаром. Оставляем на несколько часов для выделения сока.
Ставим на огонь, доводим до кипения, снимаем пену. Варим 10−15 минут до загустения.
Разливаем по банкам и закатываем.
Если вам понравилось это сочетание, обязательно посмотрите нашу статью о варенье из чёрной смородины — там вы найдёте ещё больше идей.
Ассорти с черешней.
Смешение двух похожих, но разных по вкусу ягод даёт удивительный результат. Сладкая черешня и кисловатая вишня идеально дополняют друг друга.
Ингредиенты (на 1 л готового варенья):
вишня (без косточек) — 500 г;черешня (без косточек) — 500 г;сахар — 1 кг.
Обе ягоды перебираем, моем, удаляем косточки. Смешиваем вишню и черешню в кастрюле, засыпаем сахаром. Оставляем на 2−3 часа для выделения сока.
Ставим на средний огонь, доводим до кипения, снимаем пену. Варим 10−15 минут.
Разливаем по стерилизованным банкам и закатываем.
Ассорти со сливой.
Слива добавляет плотность и делает варенье более насыщенным.
Ингредиенты (на 1 л готового варенья):
вишня (без косточек) — 500 г;слива — 500 г;сахар — 1,5 кг.
Вишню моем, удаляем косточки. Сливу моем, разрезаем пополам и удаляем косточки (крупные сливы режем на четвертинки).
Смешиваем подготовленные фрукты в кастрюле, засыпаем сахаром. Оставляем на несколько часов до появления сока.
Ставим на огонь, доводим до кипения. Варим 15−20 минут до загустения.
Разливаем по банкам и закатываем.
С грецкими орехами.
Орехи добавляют текстуру и необычный, благородный вкус. Варенье из вишни с грецкими орехами — это десерт, который не стыдно подать даже к праздничному столу.
Ингредиенты (на 1 л готового варенья):
вишня (без косточек) — 500 г;сахар — 500 г;грецкие орехи (очищенные) — 100 г.
Вишню моем, аккуратно удаляем косточки. Засыпаем вишню сахаром, оставляем на несколько часов до появления сока.
Грецкие орехи рубим ножом на крупные кусочки.
Ставим вишню на огонь, доводим до кипения, добавляем орехи.
Варим ещё 10−15 минут, снимая пену.
Разливаем по банкам и закатываем.
С шоколадом и коньяком.
Праздничный «французский» вариант для особого случая. Варенье из вишни с шоколадом — это изысканный десерт, которому коньяк добавляет глубину и благородство.
Ингредиенты (на 1 л готового варенья):
вишня (без косточек) — 500 г;сахар — 200 г;горький шоколад (70−75% какао) — 100 г;коньяк — 50 мл;вода — 50 мл;лимонный сок — 1 столовая ложка, около 12−15 г.
Вишню моем, удаляем косточки. В кастрюлю с вишней добавляем воду, лимонный сок и сахар, ставим на огонь. Доводим до кипения, варим около 20 минут на слабом огне, периодически помешивая.
Шоколад ломаем на кусочки, добавляем в варенье вместе с коньяком. Тщательно перемешиваем до полного растворения шоколада и доводим до кипения.
Немедленно разливаем по банкам.
Сырое варенье из вишни без варки.
Максимум витаминов — и никакой термической обработки. Варенье из вишни без варки хранится в холодильнике и сохраняет все полезные свойства свежих ягод.
Ингредиенты (на 1 л готового варенья):
вишня (без косточек) — 1 кг;сахар — 1,5 кг.
Вишню перебираем, моем, удаляем косточки и даём хорошо обсохнуть.
Пересыпаем ягоды сахаром в большой миске. Тщательно перемешиваем и оставляем на сутки, периодически помешивая, чтобы сахар полностью растворился.
Разливаем по стерилизованным банкам, закрываем крышками и храним в холодильнике.
Почему варенье из вишни не густеет и как это исправить.
Вы сварили варенье, а оно получилось жидким? Не спешите расстраиваться! Это особенность вишни, а не ваша ошибка.
В вишне мало собственного пектина — природного загустителя, который содержится в ягодах. Именно поэтому варенье из вишни часто остаётся жидким, в отличие от смородинового или крыжовенного.
Чтобы варенье получилось гуще, добавьте загуститель: пектин, желатин, агар-агар или готовые смеси вроде «Желфикса». На 1 кг ягод достаточно 15−25 г пектина. Ещё один вариант — увеличить количество сахара: чем больше сахара, тем гуще будет сироп. Попробуйте соотношение 1:1,2 или даже 1:1,5. Можно просто варить подольше, чтобы испарилась лишняя жидкость. А если хочется больше вкуса — добавьте ягоды с высоким содержанием пектина, чёрную смородину или крыжовник.
Ответы на частые вопросы.
Почему варенье из вишни получается жидким и как это исправить?
Как мы уже сказали, причина — недостаток пектина. Исправить ситуацию можно добавлением загустителей, увеличением количества сахара, более долгой варкой или комбинацией вишни с другими ягодами, богатыми пектином.
Сколько можно хранить варенье из вишни с косточками?
Варенье с косточками не рекомендуется хранить дольше одного года. В косточках содержится амигдалин — природный гликозид. При обычном употреблении варенья (без разгрызания косточек) риск отсутствует, но для перестраховки лучше не затягивать с хранением и не давать такое варенье маленьким детям.
Как быстро вынуть косточки из вишни?
Самый быстрый способ — использовать специальное приспособление для удаления косточек. Если его нет, подойдёт обычная булавка, шпилька или даже трубочка для коктейлей. Можно также разрезать каждую ягоду ножом и извлечь косточку вручную — это дольше, но надёжнее.
Можно ли варить варенье из замороженной вишни?
Да! Замороженную вишню даже не нужно предварительно размораживать — просто высыпайте её в кастрюлю, засыпайте сахаром и ставьте на медленный огонь. По мере нагревания ягоды оттают и пустят сок. Время варки может немного увеличиться, но результат будет не хуже, чем из свежей вишни.
Теперь вы знаете, как сварить идеальное вишнёвое варенье — от классической пятиминутки до роскошного шоколадного десерта. Выбирайте рецепт по душе, экспериментируйте с добавками и не бойтесь пробовать новое: густота, аромат и текстура полностью в ваших руках. Также вы можете экспериментировать с вареньем из крыжовника или рецептами малинового варенья. Пусть ваши заготовки радуют всю зиму, а домашние просят добавки!