Судьба МУС под вопросом: страны-участники ищут выход из кризиса после отставки Хана

Несколько государств — участников Римского статута МУС начали обсуждать дальнейшую судьбу организации после отстранения прокурора Карима Хана. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, представители ряда государств провели неформальные консультации в кулуарах мероприятия 24 июля. Стороны обсуждали варианты выхода из сложностей, которые возникли после ухода Хана с поста.
Один из источников издания отметил, что отдельные страны начали готовить дальнейшие шаги еще до завершения подсчета итоговых голосов по вопросу отстранения прокурора.
Напомним, ассамблея МУС отстранила Хана от должности после обвинений в сексуальных домогательствах. По словам председателя спецсессии Пайви Кокуранта, 82 из 125 стран-участниц поддержали данное решение.
Позже адвокат прокурора Тайаб Али заявил, что Хан намерен всеми предусмотренными законом способами добиваться отмены решения Ассамблеи государств — участников Римского статута о его отстранении от должности.