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Сыгравший в сериале «Кадетство» актер попался на неуплате налогов

Приставы начали взыскание налогового долга с актера Емельянова из «Кадетства».

Источник: Комсомольская правда

У исполнившего роль в сериале «Кадетство» известного актера Кирилла Емельянова судебные приставы начали взыскание задолженности по налогам. Об этом сообщило издание mk.ru.

В публикации отметили, что исполнительное производство в отношении артиста было открыто ФССП 21 июля. При этом сумма налоговой задолженности составляет 147 тысяч рублей.

Также, по данным издания, за Емельяновым также числится задолженность по алиментам платежам в размере более 468 тысяч рублей.

Как писал сайт KP.RU, приставы возбудили исполнительное производство в отношении актера в 2020 году. Бывшая жена артиста Екатерина Директоренко обратилась в суд в ноябре 2019 года с иском о взыскании с Емельянова алиментов на несовершеннолетних детей. В 2022 году был сформирован исполнительный документ.