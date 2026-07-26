Сыгравший в сериале «Кадетство» актер попался на неуплате налогов

Как писал сайт KP.RU, приставы возбудили исполнительное производство в отношении актера в 2020 году. Бывшая жена артиста Екатерина Директоренко обратилась в суд в ноябре 2019 года с иском о взыскании с Емельянова алиментов на несовершеннолетних детей. В 2022 году был сформирован исполнительный документ.