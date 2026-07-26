Сыгравший в сериале «Кадетство» актер попался на неуплате налогов

У исполнившего роль в сериале «Кадетство» известного актера Кирилла Емельянова судебные приставы начали взыскание задолженности по налогам. Об этом сообщило издание mk.ru.
В публикации отметили, что исполнительное производство в отношении артиста было открыто ФССП 21 июля. При этом сумма налоговой задолженности составляет 147 тысяч рублей.
Также, по данным издания, за Емельяновым также числится задолженность по алиментам платежам в размере более 468 тысяч рублей.
Как писал сайт KP.RU, приставы возбудили исполнительное производство в отношении актера в 2020 году. Бывшая жена артиста Екатерина Директоренко обратилась в суд в ноябре 2019 года с иском о взыскании с Емельянова алиментов на несовершеннолетних детей. В 2022 году был сформирован исполнительный документ.