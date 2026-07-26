Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт дала советы любителям вечерних тренировок

Тренер Гаврютина посоветовала избегать спортивных занятий перед сном.

Источник: Комсомольская правда

Физическая активность улучшает качество сна, но не стоит заниматься тренировками перед тем, как отправиться спать. Об этом «Газете.Ru» рассказала тренер София Гаврютина.

По ее словам, нагрузка помогает снизить уровень кортизола и израсходовать избыток адреналина — гормонов, связанных со стрессом, которые препятствуют засыпанию.

«Незадолго до сна лучше ограничиться спокойными форматами. Легкая силовая тренировка допустима, но при условии правильной разминки», — отметила она.

Специалист пояснила, что во время тренировки температура тела повышается, а в течение нескольких часов после постепенно снижается — это является сигналом для организма готовиться ко сну. Заканчивать занятие желательно за четыре часа до сна, добавила Гаврютина.

Телеканал «Царьград» сообщил, что эффективность тренировок не зависит от времени суток. Главное — прислушиваться к своему организму и тренироваться тогда, когда есть время, силы и желание.

360.ru подчеркнул, что начать заниматься спортом можно в любом возрасте, если правильно подобрать нагрузку.