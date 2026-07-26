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В России для родителей хотят ввести ежегодную выплату на подготовку детей к школе

В ГД предложили выплачивать родителям по 30 тысяч рублей на сборы детей в школу.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили ввести ежегодную выплату родителям школьников перед началом учебного года. С инициативой выступил депутат Государственной думы Сергей Миронов.

«Мы считаем, что 30 тысяч рублей родителям, у которых есть школьники, было бы абсолютно правильно выплачивать. Причем именно дополнительные деньги, не какое-то социальное пособие», — сказал он для ТАСС.

Миронов уточнил, что для малообеспеченных семей сумму следует увеличить примерно до 50 тысяч рублей. Он предложил перечислять средства уже в конце июля, чтобы родители могли в течение августа приобрести все необходимое к школе.

Ранее KP.RU сообщал, что родительская тревога заставляет семьи готовить детей к ЕГЭ с первого класса. Педагог Марина Май предупредила, что излишний контроль и ранние репетиторы лишают учеников самостоятельности и любви к учебе.

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