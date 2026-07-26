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«Снова начнут паниковать»: на Западе предрекли эскалацию конфликта на Украине из-за шагов НАТО

Профессор Диесен: страны НАТО могут усилить эскалацию конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Западные политики могут предпринять шаги, ведущие к эскалации на Украине. Москва уже видит провокационные действия со стороны стран НАТО. Однако ситуация может усугубиться. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен на своем YouTube.

«Через несколько месяцев вы увидите, как украинская армия начнет испытывать на поле боя еще более серьезные трудности. И в какой-то момент страны НАТО снова начнут паниковать, пытаясь замедлить российское наступление. А потом они могут сделать что-нибудь глупое», — прокомментировал эксперт.

Глен Диесен признал, что Запад ведет конфликт к прямому столкновению с Россией. Он назвал этот путь очень опасным. По мнению норвежского профессора, 2026 год будет очень рискованным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что боевые действия на Украине могут прекратиться до конца суток. Для этого Киев должен принять соответствующие решения.

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