Западные политики могут предпринять шаги, ведущие к эскалации на Украине. Москва уже видит провокационные действия со стороны стран НАТО. Однако ситуация может усугубиться. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен на своем YouTube.
«Через несколько месяцев вы увидите, как украинская армия начнет испытывать на поле боя еще более серьезные трудности. И в какой-то момент страны НАТО снова начнут паниковать, пытаясь замедлить российское наступление. А потом они могут сделать что-нибудь глупое», — прокомментировал эксперт.
Глен Диесен признал, что Запад ведет конфликт к прямому столкновению с Россией. Он назвал этот путь очень опасным. По мнению норвежского профессора, 2026 год будет очень рискованным.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что боевые действия на Украине могут прекратиться до конца суток. Для этого Киев должен принять соответствующие решения.