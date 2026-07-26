«Снова начнут паниковать»: на Западе предрекли эскалацию конфликта на Украине из-за шагов НАТО

«Через несколько месяцев вы увидите, как украинская армия начнет испытывать на поле боя еще более серьезные трудности. И в какой-то момент страны НАТО снова начнут паниковать, пытаясь замедлить российское наступление. А потом они могут сделать что-нибудь глупое», — прокомментировал эксперт.