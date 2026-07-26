Не сахар: стоматолог назвала действительно опасные для зубов продукты

По ее словам, семечки представляют механическую опасность для зубов. Человек привыкает их грызть именно на определенный зуб, который ему удобен, со временем там появляется ямка. Под микроскопом можно увидеть трещину на эмали, которая обязательно приведет к разрушению зуба, отметила стоматолог.