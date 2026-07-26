Не сахар: стоматолог назвала действительно опасные для зубов продукты

Лимон — один из самых опасных продуктов для зубов из-за содержания активных кислот, разрушающих зубную эмаль. Об этом «Абзацу» рассказала стоматолог Мария Балакирева.
«Кислые продукты, например лимон может нанести серьезный ущерб зубам. Лимонная кислота повышает чувствительность, разъедает зубную эмаль, приводит к ее истончению и разрушению», — сказала она.
По ее словам, семечки представляют механическую опасность для зубов. Человек привыкает их грызть именно на определенный зуб, который ему удобен, со временем там появляется ямка. Под микроскопом можно увидеть трещину на эмали, которая обязательно приведет к разрушению зуба, отметила стоматолог.
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