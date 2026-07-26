На Ближнем Востоке ведут переговоры об Ормузском проливе: что известно

Как сообщают источники, делегации могут согласовать открытие Ормузского пролива уже до следующей недели. Известно, что оманские дипломаты сейчас находятся в Иране.
«Президенту Трампу придется решить, принимать ли предложенное соглашение», — сказано в публикации.
В пятницу, 24 июля, американский лидер Дональд Трамп приказал военным остановить удары по Ирану. Он прервал почти двухнедельную серию атак. Axios считает, что это может быть дипломатический жест. Военные США пока не нарушали распоряжение хозяина Белого дома.
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