В Ростовской области задерживаются 27 пассажирских поездов

В Ростовской области задерживаются в пути 27 пассажирских поездов. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
В связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганный ветер и сильный дождь) в Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движением поездов, говорится в публикации.
В результате задержка в пути ряда поездов составит от получаса до четырех часов.
Всего задерживаются 27 поездов. В СКЖД добавили, что приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства.
Подчеркивается, что в настоящее время идут восстановительные работы продолжают. Сотрудники железной дороги прилагают все усилия, чтобы сократить отставание поездов.