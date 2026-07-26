26 июля в календаре: день ВМФ, Всемирный день бабушек и дедушек, день тёти и дяди

Сухая погода в этот день — к хорошей осени, сильные дожди — к гибели урожая. Если вечером вьется много мошкары — ждите урожай грибов. День выдался сухим, жарким и солнечным — к хорошей погоде в первые осенние месяцы. Пчелы летят в поля с самого утра — к хорошей погоде весь день. После теплого дня рыба делает множество кружков на спокойной воде — к вёдру. Много малины — к урожаю ржи. Во время дождя слышится слабый крик кряквы — дождь перестанет. Устойчивый западный или северо-западный ветер — града не будет. Изменяет туча цвет — изменится и погода. Сильный дождь — к неурожаю. Ласточки низко летают — к поздней осени. Темные тучи на небе — к перемене погоды. Если до этого было сухо — пойдет дождь. Но если на улице было дождливо — в скором времени должно выглянуть Солнышко! Рыба бьет хвостом — к хорошей погоде. Много ржи в полях — к хорошему урожаю малины. Утки крякают во время дождя — скоро установится ясная погода. В северных регионах страны птицы начинают готовиться к перелету. В некоторых местах грачи начинают собираться в первые осенние стайки. Рожь поспела — можно собирать подберезовики.