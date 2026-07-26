26 июля в календаре: день ВМФ, Всемирный день бабушек и дедушек, день тёти и дяди

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.
День Гавриила Летнего.
Поводом к установлению Собора Архангела Гавриила, которому посвящается этот день в народном календаре, как считается, стала дата освящения храма, воздвигнутого в Константинополе во имя Гавриила.
Архангела Гавриила почитают как одного из семи главных ангелов, служителя Божественного Всемогущества. Он несколько раз упоминается в Священном Писании как вестник Божий. Именно он вдохновлял пророка Моисея при написании Книги Бытия. Именно он возвещал пророку Даниилу о грядущей судьбе еврейского народа. И именно Гавриил сообщил Деве Марии о том, что у нее родится Сын Божий. Поэтому на следующий день после Благовещения отмечается собор (молитвенное собрание) в честь архангела, принесшего весть.
По преданию, архангел Гавриил постоянно охранял Деву Марию во время ее земной жизни. Так, он явился к ее супругу Иосифу, предупредил о замысле Ирода истребить младенцев и велел бежать в Египет вместе с Младенцем и Богородицей. Приходил Гавриил и к самому Иисусу, когда тот молился в Гефсиманском саду, прося укрепить его дух. Впоследствии жены-мироносицы получили от архангела радостную весть о воскрешении Сына Божия.
На Руси в этот день говорили: «Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает». Продолжалась жатва. «Время дорогое, никому покоя»; «Пот ключом бьет, а жнец свое берет»; «Пока колос в поле, трудись подоле», — говорили люди.
Обращали внимание на приметы. Сухая погода в этот день обещала хорошую и сухую осень. Если же начинались сильные дожди — нужно было опасаться гибели урожая. Поэтому крестьяне обращались к небу: «Не иди дождик, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут».
События.
1730 год — вышел указ об отливке Большого Успенского колокола — Царь-колокола.
1805 год — в Италии произошло извержение вулкана Везувий, пострадал город Неаполь.
1867 год — создано генерал-губернаторство Туркестан.
1875 год — основан Тульский станколитейный завод.
1908 год — в США создано Федеральное бюро расследований.
1925 год — впервые состоялся полет первого советского серийного пассажирского самолета «К-1».
1934 год — в Москве состоялась первая в СССР игра в поло.
1951 год — в Новгороде найдена первая берестяная грамота.
1953 год — на Кубе началось национальное восстание во главе с Фиделем Кастро.
1957 год — в СССР запущена первая многоступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета.
1971 год — на советские экраны вышел фильм «Офицеры» (6+).
1976 год — сильная утечка ядовитого газа диоксина на заводе пестицидов близ Севезо (Италия) приводит к массовой гибели животных в округе.
1982 год — США заявляют об отказе признать Организацию освобождения Палестины.
1983 год — бегунья Ярмила Кратохвилова на соревнованиях в Мюнхене установила мировой рекорд в беге на 800 метров — 1:53,28.
1994 год — Россия и Эстония подписывают договор о признании взаимных границ.
1998 год — в США установлен мировой рекорд: 246 парашютистов собрали живой круг в небе.
1999 год — Каргильская война завершилась победой Индии.
2005 год — первый после крушения «Колумбии» запуск шаттла: в полёт отправляется «Дискавери».
2010 год — в России отменена максимальная разрешённая норма содержания алкоголя в крови водителя.
2024 год — открытие летних Олимпийских игр в Париже.
В этот день родились.
Бернард Шоу (1856 — 1950 г.), британский писатель и драматург, Нобелевский лауреат.
Карл Густав Юнг (1875 — 1961 г.), швейцарский психолог и психиатр.
Олдос Хаксли (1894 — 1963 г.), английский писатель.
Сальвадор Альенде (1908 — 1973 г.), чилийский государственный и политический деятель, президент Чили (1970−1973).
Стэнли Кубрик (1928 — 1999 г.), американский кинорежиссёр и продюсер.
Дмитрий Павлов (1938 г.), советский и российский эколог, ученый, ихтиолог, академик РАН.
Мик Джаггер (1943 г.), британский рок-музыкант, актер, вокалист группы The Rolling Stones.
Сандра Буллок (1964 г.), американская актриса, обладательница премии «Оскар».
Андрей Григорьев-Апполонов (1970 г.), российский певец, солист группы «Иванушки International».
Народные приметы.
Сухая погода в этот день — к хорошей осени, сильные дожди — к гибели урожая. Если вечером вьется много мошкары — ждите урожай грибов. День выдался сухим, жарким и солнечным — к хорошей погоде в первые осенние месяцы. Пчелы летят в поля с самого утра — к хорошей погоде весь день. После теплого дня рыба делает множество кружков на спокойной воде — к вёдру. Много малины — к урожаю ржи. Во время дождя слышится слабый крик кряквы — дождь перестанет. Устойчивый западный или северо-западный ветер — града не будет. Изменяет туча цвет — изменится и погода. Сильный дождь — к неурожаю. Ласточки низко летают — к поздней осени. Темные тучи на небе — к перемене погоды. Если до этого было сухо — пойдет дождь. Но если на улице было дождливо — в скором времени должно выглянуть Солнышко! Рыба бьет хвостом — к хорошей погоде. Много ржи в полях — к хорошему урожаю малины. Утки крякают во время дождя — скоро установится ясная погода. В северных регионах страны птицы начинают готовиться к перелету. В некоторых местах грачи начинают собираться в первые осенние стайки. Рожь поспела — можно собирать подберезовики.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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