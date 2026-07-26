В Хабаровском крае 26 июля осадков не ожидается

По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июля на территории Хабаровского края опасных метеоявлений не прогнозируется. Существенных осадков в регионе не ожидается. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В краевом центре завтра будет без существенных осадков. Ночью температура воздуха опустится до +16…+18 градусов. Днём воздух прогреется до +27…+29 градусов. Ветер юго-восточный, 3−9 метров в секунду.
В южных районах Хабаровского края также осадков не предвидится. Ночная температура составит от +15 до +20 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +25…+30 градусов. Ветер юго-восточный, 4−9 метров в секунду.
В центральных районах региона тоже будет сухо. Ночью температура ожидается от +9 до +19 градусов. Днём воздух прогреется до +22…+29 градусов. Ветер юго-восточный, 2−10 метров в секунду.
В северных районах края осадков также не прогнозируется. Ночная температура там составит от +8 до +16 градусов. Днём воздух прогреется от +17 до +30 градусов. Ветер восточный и юго-восточный, 2−10 метров в секунду.
Специалисты Дальневосточного УГМС отмечают, что тёплая и сухая погода располагает к прогулкам и отдыху на свежем воздухе. Однако жителям и гостям региона напоминают о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях. Водителям советуют быть внимательными на дорогах, особенно в утренние и вечерние часы, когда возможно ухудшение видимости.
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