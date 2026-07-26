В Хабаровском крае 26 июля осадков не ожидается

Специалисты Дальневосточного УГМС отмечают, что тёплая и сухая погода располагает к прогулкам и отдыху на свежем воздухе. Однако жителям и гостям региона напоминают о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях. Водителям советуют быть внимательными на дорогах, особенно в утренние и вечерние часы, когда возможно ухудшение видимости.