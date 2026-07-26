N-tv: в Берлине пострадавших при наезде автомобиля госпитализируют вертолетами

Инцидент произошел около 22:00 (23:00 мск) в районе парка Тиргартен недалеко от Потсдамской площади. Водитель «небольшого белого фургона» совершил наезд на нескольких человек, врезался в дерево, затем покинул машину и скрылся в неизвестном направлении. На фотографиях в интернете виден врезавшийся в дерево белый микроавтобус.