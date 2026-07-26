N-tv: в Берлине пострадавших при наезде автомобиля госпитализируют вертолетами

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Вертолетная площадка развернута у здания Рейхстага для экстренной транспортировки тяжело раненных в результате наезда автомобиля на толпу в районе парка Тиргартен в центре Берлина. Об этом сообщил телеканал N-tv.
По его информации, машины скорой помощи перевозят пострадавших из парка Тиргартен к правительственному кварталу, откуда вертолеты доставят их в больницы. Спасательные службы задействовали протокол чрезвычайной ситуации с большим числом пострадавших. Представитель пожарной охраны сообщил телеканалу N-tv, что пострадали «более 10 человек», некоторые находятся в тяжелом состоянии. На месте работают более 150 сотрудников пожарной службы Берлина.
Инцидент произошел около 22:00 (23:00 мск) в районе парка Тиргартен недалеко от Потсдамской площади. Водитель «небольшого белого фургона» совершил наезд на нескольких человек, врезался в дерево, затем покинул машину и скрылся в неизвестном направлении. На фотографиях в интернете виден врезавшийся в дерево белый микроавтобус.
В результате инцидента как минимум один человек погиб, несколько пострадали. Некоторые СМИ сообщают, что травмы получили 15 человек, другие пишут о 14 пострадавших, официальное число пока неизвестно. «Мы ведем интенсивный розыск подозреваемых», — подчеркнули в берлинской полиции. На месте происшествия задействовано множество сотрудников полиции и спасательных служб.
Как сообщил представитель полиции, пока «ничего не известно о возможных мотивах, личности преступника или чем-то подобном». «Вся эта информация пока достоверно не подтверждена», — резюмировал он. Правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер назвал произошедшее «атакой на свободное и открытое общество».