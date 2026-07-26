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Рисунки победителей художественного конкурса стали противопожарными плакатами в лесах Хабаровского края

В рамках федеральной информационной кампании «Останови огонь» в начале этого года прошел конкурс детских рисунков «Сохраним лес от пожаров». 68 художников в возрасте от 7 до 18 лет представили свои работы на тему спасения природы от огня. Выставка работ прошла в Гродековском музее. Победители и призеры конкурса получили возможность создать из своих рисунков плакаты, которые.

В рамках федеральной информационной кампании «Останови огонь» в начале этого года прошел конкурс детских рисунков «Сохраним лес от пожаров». 68 художников в возрасте от 7 до 18 лет представили свои работы на тему спасения природы от огня. Выставка работ прошла в Гродековском музее. Победители и призеры конкурса получили возможность создать из своих рисунков плакаты, которые развесили в лесах еще до начала пожароопасного сезона. В ходе просветительской кампании «Останови огонь» за полгода провели более 9 тысяч просветительских мероприятий — лекций, бесед, и инструктажей. Распространено более 21 тысячи листовок и памяток. На въездах в леса и в местах массового отдыха установили 592 информационных стенда, аншлага и плаката.