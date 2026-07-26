Празднование Дня ВМФ сократили до концерта

Владивосток отмечает День Военно-Морского Флота. Все корабли в главной базе Тихоокеанского флота празднично украшены флагами расцвечивания.
Праздник начался с традиционного утреннего подъёма флага. Воинов-тихоокеанцев поздравил с Днём ВМФ командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина. По его словам, военнослужащие ТОФ защищают Родину на передовых рубежах. Подразделения флота покрыли себя неувядаемой славой и на полях сражений специальной военной операции.
Военнослужащие с честью выполняют поставленные задачи, отметил командующий.
В этом году военные решили отказаться от парадов кораблей в бухте Золотой Рог и в Амурском заливе. Не будет также традиционного представления на Водной станции ТОФ. Вместо них горожан и гостей приморской столицы ждёт большой концерт творческих коллективов ТОФ. Он стартует в 10:00 в Адмиральском сквере. До 20:00 здесь будут выступать ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота, творческие коллективы войсковых частей ТОФ, курсанты ТОВВМУ, а также детские военно-патриотические организации.
С 13:00 до 15:00 всех пришедших в Адмиральский сквер будут угощать флотской кашей из полевой кухни. А вечером на Водной станции ТОФ запланирован концерт оркестра Тихоокеанского флота.
Сегодня музей Тихоокеанского флота и его филиал на Ворошиловской батарее работают бесплатно. Здесь подготовили новые экспозиции, рассказывающие о подвигах моряков.