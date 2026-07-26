Празднование Дня ВМФ сократили до концерта

В этом году военные решили отказаться от парадов кораблей в бухте Золотой Рог и в Амурском заливе. Не будет также традиционного представления на Водной станции ТОФ. Вместо них горожан и гостей приморской столицы ждёт большой концерт творческих коллективов ТОФ. Он стартует в 10:00 в Адмиральском сквере. До 20:00 здесь будут выступать ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота, творческие коллективы войсковых частей ТОФ, курсанты ТОВВМУ, а также детские военно-патриотические организации.