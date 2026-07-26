Первый фестиваль «Лотосовый край» собрал гостей в Хабаровском районе

Первый культурно-туристический фестиваль «Лотосовый край» состоялся в селе Галкино Хабаровского района. Для гостей подготовили концертную программу, мастер-классы, тематические фотозоны и другие развлечения, сообщил глава Хабаровского района Сергей Будкин.
По словам главы района, территория фестиваля стала площадкой для отдыха всей семьей. Для посетителей организовали творческие мастер-классы, концерт, фотозоны и символический «Эликсир Лотосов», ставший одной из особенностей праздника.
Фестиваль прошел рядом с озером лотосов, которое за последний год заметно преобразилось. Ранее во время посещения территории губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил привести популярное место отдыха в порядок.
После этого здесь благоустроили подъездную дорогу, оборудовали парковку, установили лавочки и контейнеры для мусора, сделали смотровые площадки с видом на цветущие лотосы, проложили лесную тропу и смонтировали систему видеонаблюдения.
Как отметил Сергей Будкин, первый фестиваль получил положительный отклик у жителей и гостей района. В администрации рассчитывают сделать праздник ежегодной традицией.