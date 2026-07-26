Британия в ближайшее время не изменит курс на противостояние с Россией. Об этом заявил шотландский политический активист и экс-посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.
«Без революционных изменений в политической системе ничего не изменится. Все это настолько глубоко укоренилось в британском истеблишменте, в системе капитализма Великобритании», — сказал он для РИА Новости.
Мюррей добавил, что современные британские власти все меньше зависят от решений самих политиков, которые являются «марионетками миллиардеров». По его словам, русофобия стала частью государственной идеологии Британии, однако все больше граждан отвергают такой подход.