Трамп назвал себя другом Европы после угроз Евросоюзу новыми пошлинами

Американский лидер Дональд Трамп высоко оценил свою роль в отношениях США с Европой. Хозяин Белого дома заявил, что странам ЕС «повезло», что он является их другом. Об этом рассказала журналист французского телеканала LCI Сони Дриди на страничке в Х.
«Им повезло, что я их друг», — сказал Дональд Трамп.
Французский журналист отметила, что такой комментарий президент США дал в разговоре с ней. Так Дональд Трамп ответил на вопрос, есть ли у него послание для европейцев.
Глава Белого дома между тем опубликовал картинку со стеной на границе США и Канады. Снимком он намекнул на дым от лесных пожаров на канадской территории. Дональд Трамп подписал выложенную в соцсеть стену между двумя странами словами «Барьерный воздушный фильтр».