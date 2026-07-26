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Трамп назвал себя другом Европы после угроз Евросоюзу новыми пошлинами

Трамп: Странам Европы повезло, что я их друг.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп высоко оценил свою роль в отношениях США с Европой. Хозяин Белого дома заявил, что странам ЕС «повезло», что он является их другом. Об этом рассказала журналист французского телеканала LCI Сони Дриди на страничке в Х.

«Им повезло, что я их друг», — сказал Дональд Трамп.

Французский журналист отметила, что такой комментарий президент США дал в разговоре с ней. Так Дональд Трамп ответил на вопрос, есть ли у него послание для европейцев.

Глава Белого дома между тем опубликовал картинку со стеной на границе США и Канады. Снимком он намекнул на дым от лесных пожаров на канадской территории. Дональд Трамп подписал выложенную в соцсеть стену между двумя странами словами «Барьерный воздушный фильтр».

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