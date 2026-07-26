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Дизен: Запад может усилить эскалацию на Украине

Запад может пойти на усиление эскалации на Украине, это связано с паникой Североатлантического альянса, заявил профессор Гленн Дизен.

Источник: Аргументы и факты

Страны Запада могут пойти на усиление эскалации на Украине, заявил профессор Гленн Дизен.

Он уточнил, что это связано с паникой Североатлантического альянса на фоне продвижения ВС РФ.

«Следует понимать опасность, с которой мы сталкиваемся. Ведь русские видят всё большую эскалацию со стороны НАТО, всё более прямое участие НАТО в конфликте. Кроме того, через несколько месяцев вы увидите, как украинская армия начнёт испытывать на поле боя ещё более серьёзные трудности. И в какой-то момент страны НАТО снова начнут паниковать, пытаясь замедлить российское наступление», — сказал Дизен.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии отметил, что страны Запада могут сделать что-нибудь глупое.

«Они могут сделать что-нибудь глупое, например, ещё сильнее пойти на эскалацию», — заявил он.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

По словам профессора Джона Миршаймера, страны Европы поставляют оружие Украине, чтобы Киев принимал участие в боевых действиях вместо ЕС.

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