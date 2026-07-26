Страны Запада могут пойти на усиление эскалации на Украине, заявил профессор Гленн Дизен.
Он уточнил, что это связано с паникой Североатлантического альянса на фоне продвижения ВС РФ.
«Следует понимать опасность, с которой мы сталкиваемся. Ведь русские видят всё большую эскалацию со стороны НАТО, всё более прямое участие НАТО в конфликте. Кроме того, через несколько месяцев вы увидите, как украинская армия начнёт испытывать на поле боя ещё более серьёзные трудности. И в какой-то момент страны НАТО снова начнут паниковать, пытаясь замедлить российское наступление», — сказал Дизен.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии отметил, что страны Запада могут сделать что-нибудь глупое.
«Они могут сделать что-нибудь глупое, например, ещё сильнее пойти на эскалацию», — заявил он.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
По словам профессора Джона Миршаймера, страны Европы поставляют оружие Украине, чтобы Киев принимал участие в боевых действиях вместо ЕС.