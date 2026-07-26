«Следует понимать опасность, с которой мы сталкиваемся. Ведь русские видят всё большую эскалацию со стороны НАТО, всё более прямое участие НАТО в конфликте. Кроме того, через несколько месяцев вы увидите, как украинская армия начнёт испытывать на поле боя ещё более серьёзные трудности. И в какой-то момент страны НАТО снова начнут паниковать, пытаясь замедлить российское наступление», — сказал Дизен.