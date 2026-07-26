Россиян предупредили об ответственности за высадку цветов во дворе многоэтажки

Высадка цветов в клумбы у многоквартирного дома может обернуться штрафом. Об этом «Абзацу» заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, появление обычных цветов само по себе не приводит к появлению штрафа. Претензии могут возникнуть из-за места и способа устройства клумбы.
«Участок, на котором расположен многоквартирный дом, вместе с элементами озеленения относится к общему имуществу собственников. Решение о размещении и содержании таких элементов принимает общее собрание», — отметил он.
Эксперт указал, что штраф за нарушение для граждан составит 1−1,5% кадастровой стоимости занятой земли, но не менее пяти тысяч рублей.
KP.RU сообщил, что самовольные клумбы, грядки и даже ограждения могут признать препятствием для других жильцов. В этом случае их обяжут убрать, а нарушителя могут наказать.