Дрон упал у дома министра нацбезопасности Израиля Бен-Гвира

В поселении Кирьят-Арба в Хевроне дрон упал возле дома министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, сообщает Ynet со ссылкой на местных чиновников.
— Дрон упал недалеко от дома министра… в Кирьят-Арбе, — пишет портал.
По данным издания, военные уже убрали БПЛА с территории, он не нес взрывчатых веществ. Информация о пострадавших не поступала, власти расследуют обстоятельства произошедшего.
Ранее обозреватели Politico сообщали, что Израиль теряет статус «особого союзника» США на фоне недовольства Вашингтона действиями страны. Издание напомнило, что ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что у Израиля «почти не осталось друзей в мире», поэтому ему нужно подумать как следует, прежде чем предать своих союзников.
США в начале июля нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на иранские атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров.