Дрон упал у дома министра нацбезопасности Израиля Бен-Гвира

Ранее обозреватели Politico сообщали, что Израиль теряет статус «особого союзника» США на фоне недовольства Вашингтона действиями страны. Издание напомнило, что ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что у Израиля «почти не осталось друзей в мире», поэтому ему нужно подумать как следует, прежде чем предать своих союзников.