«Возможность уничтожить»: в США рассказали об отношении к России после распада СССР

Эксперт уточнил, что негативное отношение Вашингтона к СССР, а затем и к России сформировалось еще в 1940-е годы и не изменилось после 1991 года.
Джонсон отметил, что в США существовали сторонники более тесных отношений с Москвой, однако крупный бизнес выступил против такого курса, рассчитывая извлечь выгоду.
«США не сделали абсолютно ничего, чтобы помочь России в этот переходный период. Вместо этого они увидели возможность уничтожить страну», — сказал аналитик для РИА Новости.
Ранее KP.RU сообщал, что отношения между Россией и США переживают непростой период. По словам посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева, этап схож с эпохой холодной войны и для восстановления связей потребуются значительные усилия.