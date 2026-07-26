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«Возможность уничтожить»: в США рассказали об отношении к России после распада СССР

Аналитик Джонсон: США продолжали считать Россию врагом и после распада СССР.

Источник: Комсомольская правда

США продолжили воспринимать Россию как врага даже после распада СССР, несмотря на изменения в международной обстановке. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Эксперт уточнил, что негативное отношение Вашингтона к СССР, а затем и к России сформировалось еще в 1940-е годы и не изменилось после 1991 года.

Джонсон отметил, что в США существовали сторонники более тесных отношений с Москвой, однако крупный бизнес выступил против такого курса, рассчитывая извлечь выгоду.

«США не сделали абсолютно ничего, чтобы помочь России в этот переходный период. Вместо этого они увидели возможность уничтожить страну», — сказал аналитик для РИА Новости.

Ранее KP.RU сообщал, что отношения между Россией и США переживают непростой период. По словам посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева, этап схож с эпохой холодной войны и для восстановления связей потребуются значительные усилия.

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