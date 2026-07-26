Названа безопасная температура для охлаждения помещения в жару

В жару кондиционер спасает, однако не следует сильно охлаждать помещение, иначе можно навредить здоровью. Об этом аif.ru сообщила пульмонолог Инна Криночкина.
По ее словам, самой частой ошибкой в жару является попытка при помощи кондиционера превратить квартиру в холодильник, когда за окном в это время плавится асфальт. Для организма, особенно для сердечно-сосудистой системы, это колоссальный стресс, отметила специалист.
«Оптимально, чтобы разница температур между улицей и помещением составляла не более 5−7 градусов», — рекомендовала она.
Life.ru подчеркнул, что при резком перепаде температур организм может переохладиться. Это повышает риск развития отитов, простудных заболеваний, а также лицевых и шейных невралгий.
В свою очередь телеканал «Царьград» предупредил, что загрязненный кондиционер может вызывать болезни, такие как ринит и астма. Нужно регулярно чистить фильтры и следить за температурой.