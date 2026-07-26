Депутат Госдумы рассказала о перерасчете пенсии работающим пенсионерам

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Соцфонд РФ с 1 августа проведет перерасчет страховой части пенсии работающих пенсионеров в беззаявительном порядке, максимальная надбавка составит три пенсионных коэффициента, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
«Ежегодно 1 августа Социальный фонд России делает автоматический перерасчет страховой части пенсии работающих пенсионеров. Этот процесс происходит в беззаявительном порядке», — заявила РИА Новости Стенякина.
Она отметила, что максимальная надбавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами, даже если человек заработал больше баллов.
Депутат напомнила, что работающим пенсионером считается человек, который получает пенсию и работает по трудовому или гражданско-правовому договору.
«При этом обязательное условие заключается в том, что работодатель делает отчисления в СФР. Помимо этого, трудовая деятельность в зарегистрированном ИП также признается работой», — добавила Стенякина.
По ее словам, для самозанятых граждан ситуация немного иная: стаж учитывается только в том случае, если самозанятый добровольно платит страховые взносы в Социальный фонд.
«Еще пару лет назад президент России Владимир Путин дал поручение подготовить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. При поддержке партии “Единая Россия” такой закон был принят и теперь работает — пенсии ежегодно индексируются, а государство продолжает искать новые механизмы поддержки старшего поколения», — подытожила парламентарий.