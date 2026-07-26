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«Ну надо же, моя мама»: артист Олешко рассказал о детском восприятии Софи Лорен

Артист Олешко рассказал, что в детстве принимал Софи Лорен за свою маму.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист России Александр Олешко рассказал, что в детстве принимал итальянскую актрису Софи Лорен за свою маму, когда видел ее на экране телевизора. Об этом он рассказал ИС «Вести».

«Мама у меня была похожа вообще на всех итальянских актрис. Мне казалось, что Софи Лорен одно время — это моя мама. А когда я видел [ее] по телевизору, думаю: “Ну надо же, моя мама”, — сказал артист.

Олешко вспомнил, что дома мама делала укладку в стиле бабетты. Это еще больше укрепляло его детскую ассоциацию с известной актрисой. По словам актера, в детстве ему казалось, будто его родные похожи на знаменитостей.

Ранее KP.RU сообщал, что бабушка актера Юры Борисова рассказала, что он с детства мечтал стать артистом и устраивал во дворе собственные спектакли. Летом он часто проводил время на даче, где собирал детей на репетиции и постановки, которые приходили смотреть родители и соседи.