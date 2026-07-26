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Пострадавших после наезда машины на толпу в Берлине эвакуируют на вертолётах

Вертолетную площадку развернули в Берлине для эвакуации раненных при наезде авто.

Источник: Комсомольская правда

В Берлине началась экстренная транспортировка пострадавших при ЧП с автомобилем. Машина наехала на толпу людей. Для быстрой эвакуации раненых развернута вертолетная площадка, транслирует канал N-tv.

Машины скорой помощи уже перевозят пострадавших из парка Тиргартен к правительственному кварталу. Как сообщается, оттуда вертолеты доставят раненых в медучреждения.

Известно, что некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. На место прибыли свыше 150 сотрудников специальных служб.

К настоящему моменту известно о минимум одном погибшем при инциденте. Еще порядка 15 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу. ЧП случилось в районе парка Тиргартен в центре Берлина. Количество пострадавших еще уточняется.