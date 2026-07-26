Диетолог предупредил о неочевидной опасности голубики

Некоторым людям следует с осторожностью употреблять голубику в пищу. Об этом aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.
«Если говорить о противопоказаниях, то людям с выраженной повышенной кислотностью желудка, с гиперацидным гастритом, язвенной болезнью нужно стараться избегать употребления большого количества голубики», — сказал специалист.
По его словам, тем, у кого выраженная повышенная свертываемость крови, тоже стоит с осторожностью есть голубику из-за наличия в ней витамина К.
360.ru отметил, что регулярное употребление ягод помогает увеличить количество клетчатки, витамина C и полифенолов в рационе. Эти вещества поддерживают работу сердца, сосудов, обмен веществ и помогают сохранять нормальное артериальное давление. При этом взрослым можно съедать одну-две порции ягод в день, или 150−300 граммов.