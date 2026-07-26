Никакой скучной икры! Готовим кабачки в шоколаде, с макаронами и в заморозку

Молодые кабачки — продукт универсальный. Из них готовят икру, оладьи, рагу, но этим перечень не исчерпывается.
В подборке krsk.aif.ru — три простых и неожиданных рецепта: лёгкая заготовка на зиму, сытный ужин с макаронами и сладкий шоколадный десерт.
Замороженный пирог из кабачков.
Идея проста: один раз приготовить овощную массу, упаковать в пакет, заморозить, а при необходимости достать, нарезать и отправить в духовку. Это экономит время и избавляет от ежедневной возни с тестом.
Ингредиенты:
кабачки — 2 шт.
капуста — 250 г.
яйца — 2 шт.
мука — 4 ст. л.
соль, перец — по вкусу.
Приготовление.
Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, залейте кипятком на три минуты, откиньте на дуршлаг и дайте жидкости стечь. Она станет мягче, а горечь уйдёт.
Кабачки натрите на крупной тёрке, посолите и оставьте на 10 минут. Отожмите выделившийся сок: чем суше овощ, тем меньше воды будет в пироге при выпечке.
Соедините капусту, кабачки, яйца, муку и перец. Перемешивайте до однородного состояния. Масса должна получиться нежидкой.
Переложите её в плотный пакет для заморозки, раскатайте скалкой в пласт толщиной 1 см. Уберите в морозилку на три часа. Заготовка может храниться до трёх месяцев.
Замороженный пласт нарежьте на квадраты по 5 см. Выложите в форму, смазанную маслом, плотно друг к другу. Отправьте в духовку, разогретую до 190 градусов, на 35 минут.
Подготовка — 20 минут, заморозка — два-три часа, выпечка — полчаса.
Запеканка из кабачков с рожками под сыром.
Рожки, кабачки и помидоры заливаются яично-молочной смесью, посыпаются сыром и запекаются до румяной корочки. Получается сытная запеканка, в которой овощи не превращаются в кашу.
Ингредиенты:
рожки (или другие макароны) — 350 г.
кабачок — 1 средний.
помидоры — 3 шт.
чеснок — 2 зубчика.
творожный сыр — 300 г.
сметана — 300 г.
молоко — 300 мл.
яйца — 4 шт.
твёрдый сыр — 125 г.
соль, перец, травы — по вкусу.
Приготовление.
Макароны варите на минуту меньше, чем указано на упаковке. Промойте холодной водой и дайте стечь.
Кабачок и помидоры нарежьте кружочками по 5 мм. У молодого кабачка кожуру можно не удалять. Чеснок измельчите. В миске разотрите творожный сыр. Добавьте сметану, молоко и яйца, перемешайте венчиком. Добавьте соль, перец, чеснок.
Смешайте макароны с кабачками и помидорами, выложите в форму. Залейте подготовленной смесью. Сверху посыпьте тёртым сыром. Допустима послойная сборка.
Запекайте при 200 градусах 45 минут. Потом дайте запеканке постоять 10 минут.
Время — 1 час 10 минут.
Шоколадный брауни из кабачков.
В готовом брауни кабачок совершенно не чувствуется — ни по вкусу, ни по текстуре. Он придаёт десерту влажность и мягкость.
Ингредиенты:
кабачки — 2 средних.
яйца — 2 шт.
мука — 150 г.
какао-порошок — 50 г.
разрыхлитель — 10 г.
сахар — 100 г.
соль — щепотка.
Приготовление.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму застелите пергаментом.
Кабачки нарежьте, загрузите в блендер или натрите на тёрке, добавьте яйца и взбейте до однородности. Соедините муку, какао, разрыхлитель и соль.
В кабачковую массу добавьте сахар. Затем постепенно введите сухие ингредиенты. Тесто по густоте должно напоминать сметану. Долго не вымешивайте: из-за этого десерт может получиться резиновым.
Перелейте тесто в форму. Для более влажного брауни достаточно 40 минут, для плотного — 50. Первые полчаса духовку не открывайте, иначе десерт осядет.
Уберите в холодильник на два часа. В охлаждённом виде он режется ровнее.
Подготовка — 10 минут, выпечка — 40−50 минут.
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