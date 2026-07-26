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Никакой скучной икры! Готовим кабачки в шоколаде, с макаронами и в заморозку

Из кабачков можно приготовить даже шоколадный брауни.

Молодые кабачки — продукт универсальный. Из них готовят икру, оладьи, рагу, но этим перечень не исчерпывается.

В подборке krsk.aif.ru — три простых и неожиданных рецепта: лёгкая заготовка на зиму, сытный ужин с макаронами и сладкий шоколадный десерт.

Замороженный пирог из кабачков.

Идея проста: один раз приготовить овощную массу, упаковать в пакет, заморозить, а при необходимости достать, нарезать и отправить в духовку. Это экономит время и избавляет от ежедневной возни с тестом.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.

капуста — 250 г.

яйца — 2 шт.

мука — 4 ст. л.

соль, перец — по вкусу.

Приготовление.

Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, залейте кипятком на три минуты, откиньте на дуршлаг и дайте жидкости стечь. Она станет мягче, а горечь уйдёт.

Кабачки натрите на крупной тёрке, посолите и оставьте на 10 минут. Отожмите выделившийся сок: чем суше овощ, тем меньше воды будет в пироге при выпечке.

Соедините капусту, кабачки, яйца, муку и перец. Перемешивайте до однородного состояния. Масса должна получиться нежидкой.

Переложите её в плотный пакет для заморозки, раскатайте скалкой в пласт толщиной 1 см. Уберите в морозилку на три часа. Заготовка может храниться до трёх месяцев.

Замороженный пласт нарежьте на квадраты по 5 см. Выложите в форму, смазанную маслом, плотно друг к другу. Отправьте в духовку, разогретую до 190 градусов, на 35 минут.

Подготовка — 20 минут, заморозка — два-три часа, выпечка — полчаса.

Запеканка из кабачков с рожками под сыром.

Рожки, кабачки и помидоры заливаются яично-молочной смесью, посыпаются сыром и запекаются до румяной корочки. Получается сытная запеканка, в которой овощи не превращаются в кашу.

Ингредиенты:

рожки (или другие макароны) — 350 г.

кабачок — 1 средний.

помидоры — 3 шт.

чеснок — 2 зубчика.

творожный сыр — 300 г.

сметана — 300 г.

молоко — 300 мл.

яйца — 4 шт.

твёрдый сыр — 125 г.

соль, перец, травы — по вкусу.

Приготовление.

Макароны варите на минуту меньше, чем указано на упаковке. Промойте холодной водой и дайте стечь.

Кабачок и помидоры нарежьте кружочками по 5 мм. У молодого кабачка кожуру можно не удалять. Чеснок измельчите. В миске разотрите творожный сыр. Добавьте сметану, молоко и яйца, перемешайте венчиком. Добавьте соль, перец, чеснок.

Смешайте макароны с кабачками и помидорами, выложите в форму. Залейте подготовленной смесью. Сверху посыпьте тёртым сыром. Допустима послойная сборка.

Запекайте при 200 градусах 45 минут. Потом дайте запеканке постоять 10 минут.

Время — 1 час 10 минут.

Шоколадный брауни из кабачков.

В готовом брауни кабачок совершенно не чувствуется — ни по вкусу, ни по текстуре. Он придаёт десерту влажность и мягкость.

Ингредиенты:

кабачки — 2 средних.

яйца — 2 шт.

мука — 150 г.

какао-порошок — 50 г.

разрыхлитель — 10 г.

сахар — 100 г.

соль — щепотка.

Приготовление.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму застелите пергаментом.

Кабачки нарежьте, загрузите в блендер или натрите на тёрке, добавьте яйца и взбейте до однородности. Соедините муку, какао, разрыхлитель и соль.

В кабачковую массу добавьте сахар. Затем постепенно введите сухие ингредиенты. Тесто по густоте должно напоминать сметану. Долго не вымешивайте: из-за этого десерт может получиться резиновым.

Перелейте тесто в форму. Для более влажного брауни достаточно 40 минут, для плотного — 50. Первые полчаса духовку не открывайте, иначе десерт осядет.

Уберите в холодильник на два часа. В охлаждённом виде он режется ровнее.

Подготовка — 10 минут, выпечка — 40−50 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептом нежнейшего паштета из печени с брусничной шапкой.