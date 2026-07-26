В Хабаровском районе перевернулась машина с девятью пассажирами

Все пострадавшие доставлены в краевую клиническую больницу № 2. У одной из женщин, 2000 года рождения, тяжёлые травмы, она находится в реанимации. Её дети — девочки 6 и 4 лет — получили переломы рук, ссадины и ушибы. Также госпитализирована женщина 1997 года рождения с четырьмя дочерьми в возрасте 2, 4, 6 и 8 лет — у всех травмы различной степени тяжести. Пострадал и мужчина 2001 года рождения.