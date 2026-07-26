В Хабаровском районе перевернулась машина с девятью пассажирами

В Хабаровском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Сегодня в 15 часов 28 минут на 14 километре дороги между сёлами Петропавловка и Анастасьевка перевернулся легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали девять человек, среди них шестеро детей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По предварительным данным, неустановленный водитель автомобиля «Тойота Терсел» не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет по ходу движения и опрокинулась на крышу. Водитель скрылся с места происшествия, однако его личность уже установлена полицейскими.
Все пострадавшие доставлены в краевую клиническую больницу № 2. У одной из женщин, 2000 года рождения, тяжёлые травмы, она находится в реанимации. Её дети — девочки 6 и 4 лет — получили переломы рук, ссадины и ушибы. Также госпитализирована женщина 1997 года рождения с четырьмя дочерьми в возрасте 2, 4, 6 и 8 лет — у всех травмы различной степени тяжести. Пострадал и мужчина 2001 года рождения.
В салоне легкового автомобиля находились 10 человек. Ремнями безопасности никто не был пристёгнут. Детей перевозили без специальных удерживающих устройств. Нарушение элементарных правил безопасности привело к тяжёлым последствиям.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Водителю грозит уголовная ответственность за оставление места ДТП. Госавтоинспекция Хабаровского края призывает водителей не пренебрегать правилами дорожного движения. Каждый пассажир должен быть пристёгнут, каждый ребёнок — перевозиться в соответствии с возрастом и ростом с использованием детского удерживающего устройства. Эти меры могут спасти жизнь.
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