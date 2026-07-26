Роспотребнадзор: Консерванты и подсластители в квасе превращают его в газировку

В Роспотребнадзоре рассказали, на что обращать внимание при выборе кваса. В ведомстве отметили, что в составе настоящего напитка должны быть вода, сахар, ржаной солод, мука и закваска из дрожжей.
— Наличие консервантов, искусственных подсластителей и красителей превращает его в обычную газировку, — предупредили в Роспотребнадзоре.
Специалисты также посоветовали выбирать квас в темной таре, которая лучше защищает напиток от солнечного света. Хороший квас должен пениться — это свидетельствует о правильном содержании углекислоты. На дне бутылки не должно быть осадка. При покупке кваса на розлив следует избегать точек, где не соблюдены санитарные нормы, передает РИА Новости.
Традиционный летний напиток квас иногда может стать причиной легкого опьянения и даже привести к тяжелому отравлению. Об этом предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
В России растет спрос на вино в мягкой упаковке. Оно заметно дешевле, однако уступает по качеству напитку из стеклянной бутылки. «Вечерняя Москва» обсудила с диетологом, кандидатом медицинских наук Дарьей Русаковой, почему опасно покупать вино в мягкой упаковке. По ее словам, при покупке вина в картонной таре есть риск нарваться на низкокачественный или фальсифицированный продукт.