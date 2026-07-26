Роспотребнадзор: Консерванты и подсластители в квасе превращают его в газировку

В России растет спрос на вино в мягкой упаковке. Оно заметно дешевле, однако уступает по качеству напитку из стеклянной бутылки. «Вечерняя Москва» обсудила с диетологом, кандидатом медицинских наук Дарьей Русаковой, почему опасно покупать вино в мягкой упаковке. По ее словам, при покупке вина в картонной таре есть риск нарваться на низкокачественный или фальсифицированный продукт.