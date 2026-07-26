Спасатели МЧС отбуксировали катер с пятью людьми к берегу в Магаданской области

В Магаданской области спасатели помогли катеру с людьми, у которого отказал двигатель. Днём 25 июля в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что в районе бухты Светлая находится судно с неисправным основным мотором. На вспомогательном двигателе оно двигалось в сторону мыса Чирикова. На борту находились пять человек. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.