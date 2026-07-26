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Спасатели МЧС отбуксировали катер с пятью людьми к берегу в Магаданской области

У судна магаданцев отказал основной мотор, помощь потребовалась в районе бухты Светлая.

Источник: Комсомольская правда

В Магаданской области спасатели помогли катеру с людьми, у которого отказал двигатель. Днём 25 июля в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что в районе бухты Светлая находится судно с неисправным основным мотором. На вспомогательном двигателе оно двигалось в сторону мыса Чирикова. На борту находились пять человек. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Для поисков катера и оказания помощи выехали спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области. В операции участвовали три сотрудника и одна единица техники. Спасатели быстро обнаружили судно, взяли его на буксир и доставили к берегу. Все пять человек, находившихся на борту, не пострадали.

В МЧС России по Магаданской области напоминают о необходимости проверять техническое состояние судов перед выходом в море. В случае чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить на единый номер экстренных служб 112.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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