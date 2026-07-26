Скончался актёр Майк Престон, сыгравший Папагалло в «Безумном Максе 2»

Престон родился в Лондоне, а затем переехал в Австралию, где встретился с режиссёром Джорджем Миллером и получил культовую роль лидера поселенцев.
«В фильме я играл Папагалло — харизматичного и сильного, но доброго персонажа, который ведёт свой народ», — вспоминал актёр.
После «Безумного Макса 2» Майк снимался преимущественно в телесериалах, включая «Перри Мейсон» и «Горец», оставив заметный след в индустрии.
Ранее Life.ru писал, что режиссер Чак Рассел, известный фильмами «Маска» и «Царь скорпионов», умер в 74 года. Он потерял сознание дома в Сан-Диего, медики не смогли спасти его. Рассел оставил наследие из культовых картин и последний фильм «Ведьмина доска», где выступил сразу как режиссёр, продюсер и сценарист.
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