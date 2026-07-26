Скончался актёр Майк Престон, сыгравший Папагалло в «Безумном Максе 2»

Ранее Life.ru писал, что режиссер Чак Рассел, известный фильмами «Маска» и «Царь скорпионов», умер в 74 года. Он потерял сознание дома в Сан-Диего, медики не смогли спасти его. Рассел оставил наследие из культовых картин и последний фильм «Ведьмина доска», где выступил сразу как режиссёр, продюсер и сценарист.