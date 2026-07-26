«Происходит симуляция»: на Украине назвали цель акций против отставки Федорова

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский не планирует возвращать Федорова на пост. Его отставка была связана в том числе с разногласиями с главкомом ВСУ Александром Сырским. Экс-глава Минобороны Украины выступал за его замену. Позже и Сырский был уволен с должности.