«Происходит симуляция»: на Украине назвали цель акций против отставки Федорова

Акции в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова организованы силами, которые хотят переделать власть и сохранить курс на продолжение конфликта. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Политик уточнил, что «картонные протесты» не имеют четкого лидера и не выдвигают требований о смене власти или политической модели.
«Борьба идет за передел сфер влияния внутри существующей системы Происходит симуляция изменений при неизменном курсе на продолжение конфликта», — написал он в телеграм-канале.
Дубинский отметил, что такая политика не связана с повышением эффективности и приведет лишь к ухудшению ситуации на передовой.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский не планирует возвращать Федорова на пост. Его отставка была связана в том числе с разногласиями с главкомом ВСУ Александром Сырским. Экс-глава Минобороны Украины выступал за его замену. Позже и Сырский был уволен с должности.