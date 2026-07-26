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«Происходит симуляция»: на Украине назвали цель акций против отставки Федорова

Депутат Рады Дубинский раскрыл цель протестов против отставки Федорова.

Источник: Комсомольская правда

Акции в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова организованы силами, которые хотят переделать власть и сохранить курс на продолжение конфликта. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Политик уточнил, что «картонные протесты» не имеют четкого лидера и не выдвигают требований о смене власти или политической модели.

«Борьба идет за передел сфер влияния внутри существующей системы Происходит симуляция изменений при неизменном курсе на продолжение конфликта», — написал он в телеграм-канале.

Дубинский отметил, что такая политика не связана с повышением эффективности и приведет лишь к ухудшению ситуации на передовой.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский не планирует возвращать Федорова на пост. Его отставка была связана в том числе с разногласиями с главкомом ВСУ Александром Сырским. Экс-глава Минобороны Украины выступал за его замену. Позже и Сырский был уволен с должности.

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